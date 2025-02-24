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ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС одержал победу на выборах в Бундестаг, набрав 28,6% голосов, второе место у "Альтернативы для Германии" (АДГ) с 20,8%, сообщает немецкая Федеральная избирательная комиссия после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

На третьем месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, за которую проголосовали 16,4% избирателей. В Бундестаг также проходят "Зеленые"(11,6% голосов) и Левая партия (8,8%).

"Союз Сары Вагенкнехт" и Свободная демократическая партия не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

Ранее лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который займет пост канцлера Германии, заявил о намерении сформировать новое правительство к 20 апреля.

Он назвал своим абсолютным приоритетом "создание единства в Европе", раскритиковав Вашингтон за вмешательство в политику на континенте - "не менее драматичное, радикальное и, в конечном счете, возмутительное, чем вмешательство Москвы".

"Таким образом, мы находимся под таким мощным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является создание единства в Европе", - сказал Мерц.

Фридрих Мерц Бундестаг АдГ Свободная демократическая партия ХДС/ХСС
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