Голосование во втором туре президентских выборов в Абхазии завершилось

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В 20:00 закрылись избирательные участки для голосования во втором туре голосования по выборам президента Абхазии, участковые комиссии приступили к подсчету голосов, поданных за кандидатов, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме республики.

Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что к 19:00 в республике на выборах президента проголосовали более 60% избирателей. Это выше, чем в первом туре выборов, который состоялся 15 февраля.

Во втором туре выборов победителем станет кандидат, который наберет 50%+1 голос от числа проголосовавших. При этом бюллетени, признанные недействительными, не учитываются.

На высший пост в республике претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

21 февраля Гунба и Ардзинба подписали соглашение об обеспечении прозрачной избирательной кампании, а также подтвердили взаимное стремление к укреплению отношений с Россией.