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Трамп пока не принимал решений об остановке военной помощи Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не обсуждал идею прекращения военной помощи Украине.

"Я пока не говорил о военной помощи", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп отметил, что его действия будут зависеть от дальнейшего развития событий.

"Сейчас много всего происходит", - подчеркнул президент США.

Администрация Трампа пока не выделала пакетов военной помощи Киеву. При этом она не препятствует поставкам оружия, которое пообещала Украине прежняя администрация США.

США Дональд Трамп Украина
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