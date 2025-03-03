Трамп пока не принимал решений об остановке военной помощи Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не обсуждал идею прекращения военной помощи Украине.

"Я пока не говорил о военной помощи", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп отметил, что его действия будут зависеть от дальнейшего развития событий.

"Сейчас много всего происходит", - подчеркнул президент США.

Администрация Трампа пока не выделала пакетов военной помощи Киеву. При этом она не препятствует поставкам оружия, которое пообещала Украине прежняя администрация США.