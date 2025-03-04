Поиск

США рассматривают вопрос ограничения обмена разведданными с Киевом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с высокопоставленными чиновниками в понедельник рассмотрит вариант ограничения военной помощи Украине, обмена разведданными с Киевом и обучения украинских военных, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента.

"Помимо удержания оборудования, такого как боеприпасы и радары, еще одним рассматриваемым политическим вариантом является ограничение обмена разведданными и обучения украинских военнослужащих и пилотов", - говорится в статье.

Как отметил собеседник издания, помощники Трампа начали готовить серьезные политические варианты прекращения военной помощи Украине после скандала в Овальном кабинете на прошлой неделе.

По словам источника, во встрече принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, директор национальной разведки Тулси Габбард и посол по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Дональд Трамп США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США приостанавливают военную помощь Украине

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США уверен, что РФ и народ Украины готовы к миру

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Что произошло за день: понедельник, 3 марта

Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Французские ультраправые раскритиковали идею Макрона об общеевропейских ядерных силах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5942 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });