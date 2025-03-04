США рассматривают вопрос ограничения обмена разведданными с Киевом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с высокопоставленными чиновниками в понедельник рассмотрит вариант ограничения военной помощи Украине, обмена разведданными с Киевом и обучения украинских военных, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента.

"Помимо удержания оборудования, такого как боеприпасы и радары, еще одним рассматриваемым политическим вариантом является ограничение обмена разведданными и обучения украинских военнослужащих и пилотов", - говорится в статье.

Как отметил собеседник издания, помощники Трампа начали готовить серьезные политические варианты прекращения военной помощи Украине после скандала в Овальном кабинете на прошлой неделе.

По словам источника, во встрече принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, директор национальной разведки Тулси Габбард и посол по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.