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Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, планирует провести встречу с высокопоставленными членами своей администрации, чтобы обсудить возможные варианты действий по украинской теме, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

"Трамп встретится со своими высокопоставленными советниками в сфере нацбезопасности, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер по Украине", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, речь идет, в том числе, о приостановке или прекращении американской военной помощи Украине, в частности поставок вооружения, одобренных и оплаченных еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что администрация США рассматривает возможность остановки процесса поставок вооружений на Украину.

Встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома 28 марта и завершилась публичной перепалкой. По ее итогам лидеры не подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена. Трамп обвинил Зеленского в проявлении неуважения к США.

Дональд Трамп Марко Рубио США Пентагон Пит Хегсет
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