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В парламенте Сербии между депутатами произошла потасовка

В парламенте Сербии между депутатами произошла потасовка
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Заседание Народной скупщины Республики Сербии во вторник переросло в потасовку между депутатами, сообщает Associated Press.

Члены парламента от оппозиции попытались прервать совещание и начали кидать дымовые шашки, после чего между участниками заседания произошла драка. По меньшей мере, три человека получили травмы.

Агентство отмечает, что во вторник в парламенте планировалось рассмотрение законопроекта, предусматривающего увеличение финансирования высшего образования. Однако в оппозиции сочли сессию незаконной и потребовали сначала провести голосование по утверждение отставки премьера Милоша Вучевича.

28 ноября глава правительства Сербии Милош Вучевич в обращении к народу объявил о решении подать в отставку.

Протесты в городах Сербии начались в ноябре прошлого года, когда в результате обрушения части кровли на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 15 человек. Это породило поток критики в адрес как местных властей, так и в адрес центральных властей в Белграде. Они связаны не только с упомянутым инцидентом, речь также зашла и о социальных проблемах - в частности звучали призывы к объявлению всеобщей забастовки, а также к блокаде государственных учреждений. Власти Сербии заявляют, что определенные силы пытаются использовать трагическое происшествие в политических целях.

Белград Сербия
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