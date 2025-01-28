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Премьер Сербии объявил об отставке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник в обращении к народу объявил о решении подать в отставку.

"Принимая во внимание недавние события, я принял решение подать в отставку. Я уже сообщил об этом президенту Александру Вучичу, и он согласился с моим решением и принял во внимание мои аргументы", - сказал он в эфире сербского телерадиоканала РТС.

Вучевич связал это решение со студенческими протестами, к которым присоединились сочувствующие им граждане.

Во вторник утром завершилась акция протеста в Белграде, в рамках которой студенты на протяжении суток блокировали одну из важных транспортных развязок в южной части Белграда.

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Протест, поводом для которого стал инцидент в сербском городе Нови-Саде, где в начале ноября обрушилась часть кровли на вокзале, прошел и в самом Нови-Саде. Там неизвестные ночью напали на протестующих студентов, два человека получили травмы.

Вучевич назвал нападение на студентов в Нови-Саде трагедией, отметив, что решением об отставке проявил ответственность. "Те, кого избрали, должны отвечать", - подчеркнул он.

По его словам, правительство продолжит работу "в техническом режиме". Вучевич также сообщил, что в отставку уйдет и мэр Нови-Сада Милан Джурич.

Поводом для начала протестов послужило трагическое происшествие в Нови-Саде, тогда там в начале ноября в результате обрушения части кровли на железнодорожном вокзале, погибли 15 человек. Это породило поток критики в адрес как местных властей, так и центральных властей в Белграде. Они связаны не только с упомянутым инцидентом, речь также зашла и о социальных проблемах - в частности, звучали призывы к объявлению всеобщей забастовки, а также к блокаде государственных учреждений.

По словам Вучевича, правительство взяло ответственность за этот инцидент, два министра тогда подали в отставку, однако определенные силы использовали это трагическое происшествие для собственных политических целей. Он также высказал резкое несогласие с противоправными действиями, такими как блокады автодорог или нападения на людей.

Накануне президент Сербии Александр Вучич, обращаясь к сербской общественности, призвал к скорейшему реформированию правительства страны.

Александр Вучич Белград Нови-Сад Милош Вучевич Сербия
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