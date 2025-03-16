Протестная акция в Белграде переросла в беспорядки

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Один молодой человек госпитализирован после беспорядков, которые произошли в Белграде в ночь на воскресенье, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Его избили, он сильно травмирован, клиническая картина не внушает оптимизма", - сообщил телеканалу главврач приемного покоя белградского Центра скорой помощи Владимир Арсениевич.

По данным МВД Сербии, в ночных протестах в Белграде принимали участие до 31 тыс. человек. Произошли беспорядки, нанесен материальный ущерб городскому хозяйству. Два человека задержаны.

Накануне сообщалось, что в Белграде собралось более 100 тыс. человек, которые приняли участие в организованной студенчеством акции протеста. Она была нацелена на то, чтобы, в частности, выразить недовольство действиями властей, привлечь внимание к проблеме коррупции.

Поводом для протеста изначально стала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, где в начале ноября прошлого года из-за обрушения части кровли погибли 15 человек.