Швейцария присоединилась к положениям 16-го пакета антироссийских санкций ЕС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии приняли решение одобрить ограничения, аналогичные ряду положений 16-го пакета санкций, введенного ранее ЕС в отношении России, сообщили во вторник в швейцарском правительстве.

"Швейцария принимает дополнительные меры, которые ввел Евросоюз (...). Меры вступают в силу 4 марта", - говорится в сообщении.

Под ограничения подпали 48 физлиц и 35 юрлиц, которые, "среди прочего, оказывают поддержку военно-оборонному комплексу России", отмечается в пресс-релизе.

Санкции введены против 74 судов из третьих стран, большинство из которых - танкеры.

"В отношении еще 53 новых юрлиц вводится более строгий экспортный контроль", - указали в швейцарском правительстве.

Вводятся ограничительные меры против трех банков за использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Власти Швейцарии с 17 марта запрещают 13 российским банкам использовать систему SWIFT.

24 февраля Совет ЕС по иностранным делам принял 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении РФ.