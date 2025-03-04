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Союз журналистов России выразил протест против новых санкций ЕС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) выразил протест против очередных санкций Евросоюза в отношении российских СМИ и медиаменеджеров и призвал международные правозащитные и профессиональные журналистские организации дать принципиальную оценку этим действиям.

"СЖР выражает решительный протест против новых санкций, введённых Евросоюзом 24 февраля, в рамках которых запрещена трансляция в странах ЕС восьми российских СМИ, а также введены персональные ограничения против журналистов и медиаменеджеров. (...) СЖР призывает международные правозащитные организации, профессиональные объединения журналистов и всех, кто действительно верит в свободу слова, дать принципиальную оценку этим действиям и выразить протест против практики запретов и репрессий в отношении независимых СМИ", - отмечается в заявлении на сайте Союза.

Союз продолжит "защищать право журналистов на свободное выражение мнений и распространять объективную информацию, несмотря на попытки цензуры и политического давления".

По мнению СЖР, "решение европейских властей направлено на тотальное подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве, что является грубым нарушением принципов свободы слова, провозглашённых в международных документах". Действия ЕС по введению санкций СЖР называет "политически мотивированной цензурой" и "уничтожением самой возможность многообразия мнений и независимой журналистики". "Блокировка российских СМИ является не только дискриминационным актом, но и угрозой для европейских граждан, лишенных доступа к альтернативной информации", - считает СЖР.

Кроме того, персональные санкции против журналистов и медиаменеджеров из России СЖР считает "актом давления на профессиональное сообщество" и демонстрацией того, что ЕС готов "преследовать несогласных".

Власти ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций приняли решение временно прекратить действие лицензий на работу на своей территории восьми российских СМИ, которые, согласно заявлению пресс-службы Совета ЕС по иностранным делам, "находятся под постоянным контролем российского руководства".

Под санкции попали информационное агентство EADaily, Fondsk.ru, Lenta.ru, News Front, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры, телеканал "Звезда". В пресс-релизе уточняется, что эти меры, тем не менее, не запрещают этим СМИ и их сотрудниками вести на территории ЕС иную деятельность - проводить исследования и брать интервью.

Евросоюз СЖР
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