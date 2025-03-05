Советник Трампа видит прогресс в работе с Киевом по сделке о редкоземельных металлах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в среду заявил, что Вашингтону и Киеву удалось продвинуться в вопросе обсуждения соглашения о добыче украинских редкоземельных металлов.

В эфире телеканала Fox News он указал, что "соглашение по украинским металлам продвигается в позитивном ключе".

Он отметил, что "это шаг к переговорам" по урегулированию украинского конфликта.

Уолтц также допустил, что Вашингтон возобновит военную помощь Украине, если "вопрос о переговорах (по украинскому кризису - ИФ) будет полностью улажен".