США и Украина не подписали соглашение об украинских редкоземельных металлах

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США и Украина не подписали в пятницу соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине, сообщает в пятницу Bloomberg.

"США и Украина не смогли подписать соглашение по полезным ископаемым", - говорится в сообщении.

Эта информация поступила после того, как президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. А по ее итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Изначально Трамп заявлял, что соглашение будет выгодно и США, и Украине, так как поможет Вашингтону вернуть потраченные деньги, а Киеву – восстановиться после боевых действий.

Соглашение предусматривало разрешение на добычу, в частности, редкоземельных металлов, нефти и газа на Украине.

Также ранее Трамп заявил, что заключение сделки с США автоматически станет гарантией безопасности для Украины из-за присутствия на территории страны американских рабочих.

В пятницу телеканал Fox News сообщал, что частью сделки также является создание инвестиционного фонда, направленного на реконструкцию страны, которым будет владеть США и Украина.