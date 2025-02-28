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Глава Минфина США заявил, что Киев одобрил соглашение по полезным ископаемым

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американо-украинское соглашение по полезным ископаемым готово и одобрено правительством Украины, сообщил в эфире Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

"Соглашение полностью готово, положено на бумагу, одобрено украинским правительством, главам двух государств осталось поставить под ним подписи", - заявил министр.

Он уточнил, что в документ включены "стратегические минералы, газ, нефть, инфраструктурные активы", "оно выгодно народам обеих стран".

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Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение по украинским полезным ископаемым выгодно и Вашингтону, и Киеву.

"Соглашение по полезным ископаемым станет основой для более устойчивых отношений в будущем между США и Украиной. Оно простимулирует долговременное процветание, которое поможет украинцам экономически восстановить их страну", - сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Американский лидер также напомнил, что в пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, где подпишет соглашение о совместной добыче украинских редкоземельных металлов и других природных ресурсов.

Минфин США Скотт Бессент Украина полезные ископаемые соглашение
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