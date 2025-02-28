Трамп заявил, что соглашение по полезным ископаемым выгодно и Штатам, и Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о добыче США полезных ископаемых на Украине поможет Вашингтону вернуть потраченные деньги, а Киеву - восстановиться после боевых действий, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Соглашение по полезным ископаемым станет основой для более устойчивых отношений в будущем между США и Украиной. Оно простимулирует долговременное процветание, которое поможет украинцам экономически восстановить их страну", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трамп отметил, что Вашингтон благодаря соглашению сможет вернуть себе деньги, потраченные на помощь Киеву.

Американский лидер подчеркнул, что на Украине Штаты будут "добывать, добывать и еще раз добывать ресурсы".

Он напомнил, что в пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, где подпишет соглашение о совместной добыче украинских редкоземельных металлов и других природных ресурсов.