Поиск

В Белом доме заявили, что пересматривают поддержку Украины

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совет нацбезопасности США в настоящее время пересматривает финансирование Украины, сообщила в среду на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"В Совете национальной безопасности мне сообщили, что сейчас идет пересмотр финансирования Украины. В том же, что касается, вопросов, связанных с разведкой, обращайтесь в Совет национальной безопасности или в ЦРУ", - ответила она на вопрос журналиста о том, является ли приостановка обмена разведанными с Украиной временной или постоянной.

Ранее в среду британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на украинские источники, что Вашингтон полностью прекратили обмен разведданными с Киевом.

"Несколько часов назад обмен любой информацией был остановлен", - привел телеканал слова неназванного собеседника на Украине.

В среду же директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Штаты приостановили передачу Украине разведданных и поставки вооружения.

В беседе с журналистом телеканала Fox News Рэтклифф назвал эту ситуацию "паузой в том, что касается военных вопросов и разведки".

По его словам, США предприняли эти шаги, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".

Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники писали, что США временно прекратили помощь ВСУ, в частности передачу разведывательной информации.

По данным The Washington Post, Вашингтон более не будет делиться с Киевом информацией о целях на российской территории. "Некоторые украинские наводчики ракет сообщили, что более не получают информацию, необходимую для ударов по территории России", - писала газета.

США Белый дом Кэролайн Левитт Украина помощь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон заявил о "российской угрозе" для Франции и Европы

Цены на нефть теряют более 3%

В Брюсселе рассчитывают договориться 6 марта о подвижках в формировании обороны ЕС

Директор ЦРУ подтвердил паузу в передаче Киеву военной помощи и разведданных

Глобальное потребление вина в 2024 году снизилось к 2007 году на 12%

Глобальное потребление вина в 2024 году снизилось к 2007 году на 12%

Задержанный в Курской области британец приговорен к 19 годам колонии

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });