В Белом доме заявили, что пересматривают поддержку Украины

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совет нацбезопасности США в настоящее время пересматривает финансирование Украины, сообщила в среду на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"В Совете национальной безопасности мне сообщили, что сейчас идет пересмотр финансирования Украины. В том же, что касается, вопросов, связанных с разведкой, обращайтесь в Совет национальной безопасности или в ЦРУ", - ответила она на вопрос журналиста о том, является ли приостановка обмена разведанными с Украиной временной или постоянной.

Ранее в среду британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на украинские источники, что Вашингтон полностью прекратили обмен разведданными с Киевом.

"Несколько часов назад обмен любой информацией был остановлен", - привел телеканал слова неназванного собеседника на Украине.

В среду же директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Штаты приостановили передачу Украине разведданных и поставки вооружения.

В беседе с журналистом телеканала Fox News Рэтклифф назвал эту ситуацию "паузой в том, что касается военных вопросов и разведки".

По его словам, США предприняли эти шаги, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".

Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники писали, что США временно прекратили помощь ВСУ, в частности передачу разведывательной информации.

По данным The Washington Post, Вашингтон более не будет делиться с Киевом информацией о целях на российской территории. "Некоторые украинские наводчики ракет сообщили, что более не получают информацию, необходимую для ударов по территории России", - писала газета.