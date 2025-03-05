FT сообщила, что Вашингтон прекратил передачу разведданных Киеву

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская сторона прекратила передавать Украине разведданные, сообщает в среду издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом, как отмечают собеседники издания, спецслужбы США по-прежнему предоставляют информацию, касающуюся Украины и России, своим "ближайшим союзникам".

Ранее в среду издание Daily Mail писало, что американская сторона запретила Великобритании предоставлять Украине разведданные, поступающие из США. Официального подтверждения этой информации от американских или британских властей не поступало.