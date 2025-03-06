В партии французских ультраправых не согласны с мнением Макрона о главной угрозе для страны

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент ультраправой партии "Национальное объединение" Себастьен Шеню заявил в четверг, что Россия, вопреки мнению президента Франции Эммануэля Макрона, не является основной угрозой для Парижа.

"Россия - одна из угроз, но основная угроза для Франции - это исламский терроризм", - сказал он в эфире телеканала TF1.

"Эммануэль Макрон устрашает население. И пока он пытается внушить всем, что Россия якобы вторгнется в Париж, никто не вспоминает об исламском терроризме, о проблемах безопасности, о покупательной способности и фермерах", - отреагировал Шеню на слова Макрона о российской угрозе для Франции и Европы.

На вопрос о том, есть ли, по его мнению, риск вторжения России в другие страны, например, в Молдавию, Шеню ответил, что "абсолютно не верит в такой вариант развития событий".

Председатель фракции крайне левой "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано не исключает возможность рассмотреть увеличение оборонного бюджета Франции, о котором Макрон сказал накануне во время обращения к нации. По сообщению французских СМИ, Пано, однако, настаивает на увеличении инвестиций и в другие сферы, например, в образование и государственное здравоохранение.

Пано выразила готовность поддержать отправку миротворцев на Украину для гарантий мира - меру, о которой Макрон говорил накануне. По словам Пано, это возможно при условии, что эта операция будет осуществлена под эгидой ООН.

Пано критикует планы Макрона обсудить с европейскими партнерами различные проекты, связанные с силами ядерного сдерживания. Представитель "Непокоренной Франции" ссылается на Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 г.), в соответствии с которым страны, владеющие ядерным оружием, обязуются не передавать его.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, комментируя недавнее выступление президента Франции, отметил, что "поддержка Украины не должна осуществляться за счет французского населения".

Французский премьер Франсуа Байру считает важным "не только отдать приоритет достижению закона о военном планировании, но и шагнуть вперед - к закону о перевооружении или, по крайней мере, закону о безопасности", пишет газета "Фигаро". При этом премьер пообещал, что и другие проблемы страны не останутся без внимания.

Накануне Макрон выступил с обращением к нации и заверил, что решение об использовании ядерного оружия "всегда будет приниматься президентом республики, главнокомандующим вооруженными силами".

Он также сообщил о желании дополнительных инвестиций в сферу обороны, но без повышения налогов для французов. Такое намерение президент объяснил растущими угрозами, в частности, "российской угрозой для Франции и Европы".

В своем выступлении Макрон допустил, что для гарантии мира на Украине может понадобиться "развертывание европейских сил".