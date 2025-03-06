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Спикер Европарламента приветствовала ускорение расходов на оборону

Спикер Европарламента приветствовала ускорение расходов на оборону
Роберта Метсола
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спикер Европарламента Роберта Метсола призвала Европейский совет больше и быстрее инвестировать в оборону ЕС.

"Чрезвычайные времена требуют немедленных мер, поэтому я приветствую все творческие и гибкие решения, чтобы существенно увеличить и ускорить наши инвестиции в оборонный сектор", - заявила она, выступая перед европейскими лидерами на внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Наши устремления должны соответствовать беспрецедентной угрозе, смелости наших предложений и скорости, с которой они реализуются", - сказала Метсола.

Она заверила лидеров, что Европарламент при решении оборонных вопросов может адаптироваться к сложным обстоятельствам, "действуя быстро, эффективно и результативно".

При этом Метсола отметила: "Да, нам нужны быстрые действия, но совместные действия - это единственный способ обеспечить широкую и глубокую общественную поддержку".

Затронув тему будущего многолетнего финансового плана Евросоюза, председатель Европарламента призвала лидеров "согласовать бюджет ЕС с его приоритетами". По ее словам, у Евросоюза "есть реальная возможность финансировать стратегическую автономию, в которой мы нуждаемся".

Роберта Метсола Евросоюз Европарламент Европейский совет
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