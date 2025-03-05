Макрон заявил о "российской угрозе" для Франции и Европы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду вечером с телевизионным обращением к нации, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы.

"Россия стала угрозой для Франции и для Европы", - сказал французский лидер, назвав цифры вооружений, которые, по его данным, РФ будет иметь к 2030 году.

Он полагает, что российская угроза выходит за рамки конфликта на Украине, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт".

По мнению Макрона, Франция и Европа "были правы, поддержав Украину с самого начала и вводя санкции против России".

Международная обстановка, которую он сравнил с "новой эрой", по его оценке, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы, а также "возвращается террористическая угроза".

"Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием", - заявил президент Франции.

Он сообщил о своем желании "дополнительных инвестиций" в области обороны, "учитывая развитие угроз", но без повышения налогов для французов.

Вместе с тем французский президент считает, что Европа располагает мощью и талантом, "чтобы противостоять Соединенным Штатам или России".

Макрон произнес эту речь накануне собирающегося в Брюсселе чрезвычайного саммита ЕС, который будет посвящен европейской обороне и Украине.