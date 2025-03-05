Поиск

Макрон заявил о "российской угрозе" для Франции и Европы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду вечером с телевизионным обращением к нации, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы.

"Россия стала угрозой для Франции и для Европы", - сказал французский лидер, назвав цифры вооружений, которые, по его данным, РФ будет иметь к 2030 году.

В миреЕлисейский дворец опроверг планы Макрона поехать в Вашингтон вместе с ЗеленскимЧитать подробнее

Он полагает, что российская угроза выходит за рамки конфликта на Украине, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт".

По мнению Макрона, Франция и Европа "были правы, поддержав Украину с самого начала и вводя санкции против России".

Международная обстановка, которую он сравнил с "новой эрой", по его оценке, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы, а также "возвращается террористическая угроза".

В миреГлава МИД Франции считает угрозу войны для Европы как никогда высокойЧитать подробнее

"Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием", - заявил президент Франции.

Он сообщил о своем желании "дополнительных инвестиций" в области обороны, "учитывая развитие угроз", но без повышения налогов для французов.

Вместе с тем французский президент считает, что Европа располагает мощью и талантом, "чтобы противостоять Соединенным Штатам или России".

Макрон произнес эту речь накануне собирающегося в Брюсселе чрезвычайного саммита ЕС, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

Франция Эммануэль Макрон Россия Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме заявили, что пересматривают поддержку Украины

Цены на нефть теряют более 3%

В Брюсселе рассчитывают договориться 6 марта о подвижках в формировании обороны ЕС

Директор ЦРУ подтвердил паузу в передаче Киеву военной помощи и разведданных

Глобальное потребление вина в 2024 году снизилось к 2007 году на 12%

Глобальное потребление вина в 2024 году снизилось к 2007 году на 12%

Задержанный в Курской области британец приговорен к 19 годам колонии

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });