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В Кремле расценивают "ядерную риторику" Макрона как очень конфронтационную

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Претензии Франции на европейское лидерство в качестве ядерной державы и соответствующая риторика ее президента Эммануэля Макрона очень конфронтационны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если почитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция ищет продолжения войны. Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности. Это уже такая ядерная риторика, претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", - сказал Песков журналистам в четверг.

Накануне Макрон в обращении к нации заявил, что решил начать дебаты по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием.


Дмитрий Песков Франция Эммануэль Макрон
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