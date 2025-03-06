В Кремле расценивают "ядерную риторику" Макрона как очень конфронтационную

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Претензии Франции на европейское лидерство в качестве ядерной державы и соответствующая риторика ее президента Эммануэля Макрона очень конфронтационны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если почитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция ищет продолжения войны. Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности. Это уже такая ядерная риторика, претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", - сказал Песков журналистам в четверг.

Накануне Макрон в обращении к нации заявил, что решил начать дебаты по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием.



