Дуда допустил отправку миротворцев на Украину при согласии сторон конфликта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Отправка миротворческих сил на Украину может быть одним из способов стабилизации ситуации в стране, но лишь в случае согласия обеих сторон конфликта, заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда.

"Мы могли бы обсудить отправку миротворцев, я уже слышал такие предложения ранее", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Однако, по словам польского президента, в случае размещения такого контингента обе стороны должны согласиться на это.

Дуда добавил, что подобные меры не являются "абсолютно обязательными", но, по его мнению, после завершения конфликта может возникнуть потребность в размещении миротворческих сил и сил оперативного контроля на границе Украины с Россией.

Он также отметил, что, поскольку после подписания договора по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном Украина станет "стратегическим местом" для США, Соединенные Штаты, скорее всего, не будут отправлять туда военные силы, а будут защищать свои интересы в стране посредством "жесткой дипломатии".