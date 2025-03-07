Поиск

Президент Польши не видит необходимости отправлять миротворцев на Украину

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Необходимости в отправке в рамках миротворческой миссии на Украину, в частности польских солдат, нет, заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает агентство PAP.

"Я не вижу такой необходимости. После окончания войны я верю в стратегическое сотрудничество между Украиной и США. У меня совершенно иная концепция стабилизации ситуации на Украине после окончания войны", - сказал он.

По его словам, "если между США и Украиной будет заключена сделка по добыче полезных ископаемых, Украина станет стратегическим местом для США".

"Я подчеркиваю это особенно: стратегическим местом для США - из-за природных ресурсов, добываемых для США на Украине, а также, возможно, определенного производства по алюминию, другим металлам, переработке элементов, - сказал Дуда. - Это будут стратегические американские интересы, которые, я убежден, США будут защищать".

При этом, отметил польский президент, "это не обязательно должна быть непосредственно армия, это может быть политика настолько жесткая, что ясно: если что-то произойдет, последует немедленная реакция".

Анджей Дуда США Украина Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Южной Корее освободили из-под стражи отстранённого от власти президента

Что случилось этой ночью: пятница, 7 марта

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5960 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });