Президент Польши не видит необходимости отправлять миротворцев на Украину

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Необходимости в отправке в рамках миротворческой миссии на Украину, в частности польских солдат, нет, заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает агентство PAP.

"Я не вижу такой необходимости. После окончания войны я верю в стратегическое сотрудничество между Украиной и США. У меня совершенно иная концепция стабилизации ситуации на Украине после окончания войны", - сказал он.

По его словам, "если между США и Украиной будет заключена сделка по добыче полезных ископаемых, Украина станет стратегическим местом для США".

"Я подчеркиваю это особенно: стратегическим местом для США - из-за природных ресурсов, добываемых для США на Украине, а также, возможно, определенного производства по алюминию, другим металлам, переработке элементов, - сказал Дуда. - Это будут стратегические американские интересы, которые, я убежден, США будут защищать".

При этом, отметил польский президент, "это не обязательно должна быть непосредственно армия, это может быть политика настолько жесткая, что ясно: если что-то произойдет, последует немедленная реакция".