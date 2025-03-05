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Франция соберет начальников генштабов стран, готовых отправить миротворцев на Украину

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на следующей неделе в Париже соберутся начальники генеральных штабов стран, "готовых гарантировать будущий мир на Украине".

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Выступая вечером в среду по телевидению с обращением к нации, Макрон допустил, что, возможно, для гарантий мира на Украине понадобится "развертывание европейских сил".

"Они не отправятся воевать сегодня, они не отправятся воевать на линию фронта, но они окажутся там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение", - сказал французский лидер.

Франция Эммануэль Макрон Украина миротворцы
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