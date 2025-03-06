В Ватикане назвали стабильным состояние папы римского

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Cостояние папы римского Франциска остается стабильным, у него не было новых приступов дыхательной недостаточности, сообщает в четверг Зал печати Святого престола.

"Папа Франциск продолжил проходить курс физиотерапии, которая идет ему на пользу. Его гемодинамические показатели и анализы крови свидетельствуют о стабильности состояния", - говорится в вечернем заявлении ватиканской пресс-службы.

Также сообщается, что в течение дня у понтифика не было температуры. Перед обедом он вновь принял причастие, а вторую половину дня посвятил некоторым рабочим делам.

В январе Франциск заболел бронхитом, 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.