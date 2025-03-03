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Папа римский пережил два приступа острой дыхательной недостаточности

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Значительное скопление слизи вызвало бронхоспазм и два приступа острой респираторной недостаточности у папы римского Франциска, находящегося на лечении в клинике, сообщает в понедельник Зал печати Святого престола.

"Папе Франциску провели две бронхоскопии для избавления от обильных выделений. Во второй половине дня ему возобновили неинвазивную механическую вентиляцию лёгких", - отмечает ватиканская пресс-служба.

Сообщается, что понтифик всё время оставался в сознании, однако дальнейший прогноз медики не оглашают.

В январе понтифик заболел бронхитом. 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

Папа римский Франциск
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