Ватикан сообщил о стабильном состоянии папы римского, лечение идет по плану

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск находится в стабильном состоянии, новых приступов дыхательной недостаточности не было, сообщает в среду Зал печати Святого престола.

"Как и планировалось, в течение дня понтифику проводили высокопоточную кислородную терапию, а ночью будет возобновлена неинвазивная механическая вентиляция легких", - говорится в заявлении ватиканской пресс-службы.

Сообщается, что Франциск принял участие в обрядах по случаю Пепельной среды - дня начала Великого поста у католиков. Кроме того, понтифик вновь принял причастие.

В январе папа римский заболел бронхитом, 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.