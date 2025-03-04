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Папа римский провел спокойную ночь после двух приступов дыхательной недостаточности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - После двух приступов острой дыхательной недостаточности в понедельник папа римский Франциск провел спокойную ночь, сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

Вечером 3 февраля было объявлено, что скопление слизи вызвало у понтифика бронхоспазм и два приступа острой респираторной недостаточности. После этого ему возобновили неинвазивную механическую вентиляцию легких. Франциск при этом оставался в сознании и контактировал с врачами.

Судя по анализу крови, лейкоциты у Франциска не повышены. Клиническая картина болезни остается сложной, врачи пока дают сдержанный прогноз.

Понтифик заболел бронхитом в январе. 14 февраля его положили в клинику Gemelli, где у него выявили двустороннюю пневмонию.

Франциску 88 лет.

Франциск Gemelli Святой престол Ватикан
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