Посол Келин сообщил о готовности России к переговорам по Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия хочет мира на Украине, а Европа во главе с Лондоном сопротивляется этому, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News.

"Мы готовы к переговорам", - сказал Келин.

"У нас есть своя позиция. Если мы сможем достичь урегулирования путем переговоров (...) нам нужен очень серьезный подход к этому и очень серьезное соглашение обо всем этом и о безопасности в Европе", - добавил посол.

По его мнению, Европа не хочет скорого завершения конфликта, а Великобритания в настоящий момент стоит во главе тех, кто сопротивляется "быстрому миру".

При этом российский посол "категорически исключил" перспективу присутствия миротворцев НАТО на Украине, заявив, что "у них нет правил ведения боевых действий".

По его словам, России нужна "новая Украина как нейтральное, безъядерное государство".

"Территориальная ситуация должна быть признана. Эти территории включены в нашу конституцию, и мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все силы украинского правительства покинули эти территории", - заявил посол.

Келин также назвал временное прекращение огня, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским, "безумной идеей".

"Мы никогда не примем это, и они прекрасно это понимают. Мы примем окончательный вариант (...). До тех пор ситуация очень шаткая", - сказал российский посол.