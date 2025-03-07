Трамп полагает, что Украина и Россия не имеют альтернатив урегулированию конфликта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Урегулировать украинский конфликт хотят и Киев, и Москва, потому что у них нет альтернатив, заявил президент США Дональд Трамп.

"Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Кроме того, я думаю, что и Россия хочет заключить соглашение. Потому что у нее, по причине, о которой знаю только я, тоже нет выбора", - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, за последние пару дней удалось добиться хорошего прогресса при контактах с Украиной и Россией.