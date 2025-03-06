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Путин заявил, что урегулирование на Украине должно отвечать интересам безопасности и развития РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - России нужны такие условия украинского урегулирования, которые будут обеспечивать стабильное развитие РФ в условиях мира и безопасности, заявил президент Владимир Путин.

"Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не надо, но свое не отдадим", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг.

Он подчеркнул, что России нужен такой вариант урегулирования, "который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности".

Владимир Путин Украина
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