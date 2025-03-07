Европейский совет обозначил свой подход к мирным переговорам по Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ввиду возникшего импульса для мирных переговоров по Украине Европейский совет, собравшийся в четверг на внеочередное заседание в Брюсселе, назвал принципы, на которых, по его мнению, должны основываться такие переговоры.

Как говорится в заключительном документе саммита, "не может быть никаких переговоров по Украине без Украины", а также не может быть "переговоров, затрагивающих европейскую безопасность, без участия Европы".

"Безопасность Украины, Европы, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны", - сказано в опубликованных в ночь на пятницу заключениях Евросовета, подписанных 26 государствами-членами ЕС из 27.

Лидеры стран ЕС заявили, что "любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению" и "любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями безопасности для Украины".

Европейские руководители подчеркнули, что "мир должен уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Как сообщил журналистам в Брюсселе источник из институтов ЕС, документ не подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.