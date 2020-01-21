Дважды за неделю в одном регионе Германии пришлось обезвреживать бомбу времен войны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В немецком Кёльне (земля Северный Рейн-Вестфалия) готовятся обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, из-за нее эвакуировали вокзал, оперный театр и телестанцию, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Власти города попросили жильцов нескольких квартир в домах в районе проведения операции покинуть их.

Работы по обезвреживанию запланированы на полдень по местному времени (14:00 по Москве). До этого времени на реке Рейн в районе работ остановят судоходство.

Планируется перекрыть железнодорожный мост через реку, ведущий к центральному вокзалу Кельна. Ожидается, что это приведет к сбоям в расписании поездов по всей Германии.

Снаряд весом 500 килограмм обнаружили в понедельник во время ремонтных работ недалеко от Рейна в центре города.

17 января в том же регионе, но в городе Дюссельдорф, нашли английскую бомбу весом около тонны. Пришлось эвакуировать около 12 тысяч человек.