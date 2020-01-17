В Дюссельдорфе нашли бомбу времен войны весом в тонну

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Дюссельдорфе эвакуировали порядка 12 тысяч человек, движение общественного транспорта в городе затруднено после обнаружения в пятницу бомбы времен Второй мировой войны, сообщают немецкие СМИ.

"В радиусе 500 метров от места обнаружения бомбы в районе Дерендорф на улице Улменштрассе около 11650 человек вынуждены покинуть свои дома", - сообщается на официальной странице города в твиттере.

In einem Radius von 500 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle in #Derendorf an der Ulmenstraße müssen bis zu 11.650 Menschen ihre Wohnungen verlassen. #dbomb pic.twitter.com/bzonBIeBrv — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) 17 января 2020 г.

Тем жителям Дюссельдорфа, чьи дома находятся в радиусе 1 км, напротив, следует не покидать свои дома. Таким образом, около 19 тыс. жителей города пока не могут свободно передвигаться по городу.

По последним данным, обезвреживание бомбы запланировано на вечер пятницы.

Английскую бомбу весом около тонны обнаружили во время строительных работ на месте одного из бывших исправительных учреждений в Дюссельдорфе.