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Лидер Сирии призвал сохранить мир и единство в стране

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье заявил о необходимости, несмотря на нынешние трудности, сберечь национальное единство в стране.

"Нам нужно уберечь национальную сплоченность, мир дома. Мы можем жить вместе", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в мечети в родном районе президента Эль-Мезза в Дамаске.

"То, что происходит сейчас в Сирии, не выходит за рамки ожидавшихся проблем", - пояснил аш-Шараа.

Ранее местные СМИ сообщали, что в минувший четверг произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада в городах Латакия и Тартус. После этого там был введен комендантский час. Позднее отряды сирийского министерства обороны вошли в провинцию Тартус, чтобы помочь местным силам безопасности противостоять сторонникам Асада.

По некоторым данным, число жертв может исчисляться сотнями, среди погибших есть мирные жители из числа меньшинства алавитов.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

Сирия Ахмед аш-Шараа
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