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Польша предоставит Украине пакет военной помощи на сумму более 200 млн евро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Польша предоставит Украине военную технику, боеприпасы и оснащение на общую сумму более 200 млн евро, сообщила пресс-служба польского Минобороны.

"Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский совершил официальный визит в Киев, где встретился с представителями Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины. Переговоры касались текущей ситуации в сфере безопасности и дальнейших направлений военного сотрудничества между Польшей и Украиной", - говорится в сообщении.

"Залевский предоставил украинской стороне подробную информацию о реализации 46-го пакета помощи, охватывающего широкий спектр военной поддержки, включая боеприпасы, военную технику, оборонительные системы и оборудование для вооруженных сил Украины на сумму более 200 млн евро", - добавили в Минобороны.

Минобороны Польша Украина Павел Залевский
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