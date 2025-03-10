В Пенсильвании разбился одномоторный самолет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В округе Ланкастер, штат Пенсильвания, произошло крушение одномоторного самолёта Beechcraft Bonanza, сообщает CNN.

По информации местных властей, самолёт упал на парковку дома престарелых. На борту находились пять человек, их доставили в местные больницы.

Чиновники заявили, что в результате инцидента были повреждены около 12 автомобилей, пять из них получили серьезные повреждения. Здание дома престарелых не пострадало, никто на земле не был ранен.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что проведет расследование авиакатастрофы, которая стала продолжением серии происшествий с воздушными судами в США.