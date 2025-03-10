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В ХАМАС назвали шантажом отключение Израилем электричества в секторе Газа

В ХАМАС назвали шантажом отключение Израилем электричества в секторе Газа
Фото: AA/ABACA/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В палестинском движении ХАМАС раскритиковали решение властей Израиля отключить подачу электроэнергии в сектор Газа, передают ближневосточные СМИ.

"Мы решительно осуждаем (...) отключение электричества в Газе после лишения (сектора - ИФ) продовольствия, лекарств и воды", - цитируют СМИ заявление члена политбюро движения ХАМАС Иззата ар-Ришка.

По его словам, это "попытка оказать давление".

Между тем, Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника отмечает, что отключение коснется одной опреснительной станции - единственного объекта в секторе Газа, подключенного к линии электропередачи из Израиля.

В воскресенье вечером министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что "немедленно" прекратит подачу электроэнергии в сектор Газа.

"Мы задействуем все имеющиеся у нас инструменты, чтобы обеспечить возвращение наших заложников домой и отсутствие ХАМАС в Газе после войны", - сказал он.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС сектор Газа
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