В ХАМАС назвали шантажом отключение Израилем электричества в секторе Газа

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В палестинском движении ХАМАС раскритиковали решение властей Израиля отключить подачу электроэнергии в сектор Газа, передают ближневосточные СМИ.

"Мы решительно осуждаем (...) отключение электричества в Газе после лишения (сектора - ИФ) продовольствия, лекарств и воды", - цитируют СМИ заявление члена политбюро движения ХАМАС Иззата ар-Ришка.

По его словам, это "попытка оказать давление".

Между тем, Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника отмечает, что отключение коснется одной опреснительной станции - единственного объекта в секторе Газа, подключенного к линии электропередачи из Израиля.

В воскресенье вечером министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что "немедленно" прекратит подачу электроэнергии в сектор Газа.

"Мы задействуем все имеющиеся у нас инструменты, чтобы обеспечить возвращение наших заложников домой и отсутствие ХАМАС в Газе после войны", - сказал он.