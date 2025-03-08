Париж, Берлин, Лондон и Рим приветствовали арабский план по восстановлению Газы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Власти ФРГ, Франции, Великобритании и Италии в субботу выразили поддержку плану арабских стран по восстановлению сектора Газа, сообщили европейские СМИ.

"Это реалистичный вариант восстановления Газы", - говорится в совместном коммюнике, согласованном этими европейскими странами.

"Если план будет претворен в жизнь, он способен привести к быстрому и долговременному улучшению условий жизни палестинцев в Газе", - говорится в документе.

Организация исламского сотрудничества ранее согласовала подготовленный Египтом план. Он предусматривает восстановление сектора Газа без выселения оттуда палестинцев. При этом в плане указывается, что управлять Газой должна Палестинская национальная администрация, а не движение ХАМАС.

План раскритиковали Израиль и США.

Президент США Дональд Трамп в феврале предложил выселить палестинцев из Газы и построить им дома в других странах. Согласно идее Трампа, после этого США возьмут на себя работы в Газе и превратят ее в "ближневосточную ривьеру". Такое видение будущего сектора Газа не устроило ни палестинцев, ни арабские страны​​​​​​​.