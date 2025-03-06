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В ХАМАС готовы отпустить заложников лишь при бессрочном перемирии

В ХАМАС готовы отпустить заложников лишь при бессрочном перемирии
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В палестинской группировке ХАМАС игнорируют угрозы президента США Дональда Трампа и все еще намерены отпустить израильских заложников только в том случае, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, сообщает в четверг Associated Press.

Представитель группировки Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что лучший путь для освобождения израильских заложников - это переговоры по второй фазе заключенного ранее перемирия, которые должны были начаться еще в феврале.

В ХАМАС обвинили Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в попытке выйти из соглашения о перемирии из-за нежелания проводить переговоры по второй фазе. Планировалось, что ее частью станут освобождение большего числа израильских заложников и палестинских заключенных, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск из сектора Газа.

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Ранее Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех израильских заложников, пригрозив расплатой в случае невыполнения его требований.

"Освободите всех заложников сейчас, а не позже, и немедленно верните все тела людей, которых вы убили, или для вас все кончено", - написал Трамп в социальной соцсети Truth Social.

Палестинское движение все еще удерживает десятки заложников в Газе. Израильская разведка считает, что 22 из них все еще живы, а судьба еще двоих неизвестна. Среди остающихся в Газе заложников - пятеро американцев.

Кроме того, израильская сторона считает, что в Газе остаются тела 35 погибших за последние месяцы заложников.

42-дневный срок прекращения огня, который был частью первого этапа соглашения по Газе, истек в субботу после того, как стороны не смогли достичь соглашения о продлении.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль США Дональд Трамп
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