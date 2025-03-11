Трамп не против нового визита Зеленского в Белый дом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не против нового визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Да, конечно", - ответил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, может ли Зеленский снова прибыть к нему на переговоры.

Этот комментарий последовал после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев, в частности, согласился на 30-дневное прекращение огня на Украине, Трамп заявил, что "теперь мы должны поговорить с Россией", и выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин согласится на предложение о перемирии.

В конце февраля между Зеленским и Трампом произошла публичная перепалка в Белом доме. В итоге планировавшиеся переговоры сорвались, и украинскую делегацию попросили покинуть резиденцию американского президента.