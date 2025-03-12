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Польша заявила о готовности возобновить поставки американского вооружения Киеву

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Польша готова немедленно возобновить поставки американского оружия Украине через логистический центр в Ясенке, заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш телеканалу TVN24.

"Польша полностью готова к возобновлению передачи американской помощи Украине через логистический хаб в Ясенке", - сказал он.

"Аэропорт (на территории которого располагается хаб - ИФ) по-прежнему сохраняет свои эксплуатационные возможности, поскольку продолжает получать помощь от других стран", - подчеркнул он.

В начале марта польские власти сообщили о полном прекращении поставок американской военной помощи Украине, которые осуществлялись через Польшу.

Польша Украина Ясенок Владислав Косиняк-Камыш
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