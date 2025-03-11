Трамп планирует поговорить с Путиным уже на этой неделе

Президент США также анонсировал "крупную встречу с Россией завтра"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, разговор может состояться на текущей неделе.

"Я поговорю с Путиным", - приводит его слова Bloomberg.

Говоря о том, может ли такой контакт состояться на этой неделе, Трамп сказал: "Думаю, что да".

Кроме того, американский президент анонсировал "крупную встречу с Россией завтра".

Отвечая на вопрос о возможных сроках прекращения огня на Украине, Трамп заявил: "Надеюсь, что это произойдет в течение ближайших дней".

По его мнению, достижение договоренностей о прекращении боевых действий между РФ и Украиной - "это решение проблемы на 75%. Дальше нужно будет просто оформить все это, решить территориальный вопрос".

Ранее Трамп сообщил о потенциальных контактах с РФ "позже - сегодня, завтра", и выразил надежду, что Путин согласится на сформулированные Вашингтоном и Киевом предложения о перемирии.