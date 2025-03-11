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NASA отменило запуск космической обсерватории из-за непогоды и неполадок

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Запуск американской космической обсерватории SPHEREx, предназначенной для исследования процесса возникновения Вселенной в первые мгновения ее появления, который планировался во вторник по московскому времени, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило NASA.

Кроме того, выявлена проблема в получении данных с космического аппарата. Новая дата запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX со спутником, который готовится на базе Космических войск США Ванденберг в Калифорнии, пока не определена.

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Аппарату предстоит собрать данные, проливающие свет на так называемый инфляционный момент, когда за доли секунды после Большого взрыва пространство увеличилось в триллионы раз, превратившись в обширную и расширяющуюся Вселенную.

SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Телескоп способен распознавать инфракрасный свет, который трудно наблюдать с Земли. Спектрофотометр будет использован для создания карты всего небесного свода в 102 инфракрасных диапазонах и сбора данных о миллиарде небесных объектов.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, в ходе этого времени аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Стоимость спутника массой около полтонны оценивается в $488 млн.

Ракета Falcon 9 должна также вывести на орбиту четыре американских спутника, созданных в рамках проекта PUNCH для исследования солнечной короны и солнечного ветра.

Falcon 9 NASA SpaceX США
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