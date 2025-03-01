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США запланировали в марте запуск телескопа по изучению возникновения Вселенной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют 4 марта запустить на орбиту космическую обсерваторию SPHEREx, предназначенную для изучения процесса возникновения Вселенной в первые мгновения ее появления, сообщило НАСА.

Аппарату предстоит собрать данные, проливающие свет на так называемый инфляционный момент, когда за доли секунды после Большого взрыва пространство увеличилось в триллионы раз, превратившись в обширную и расширяющуюся Вселенную.

SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Телескоп способен распознавать инфракрасный свет, который трудно наблюдать с Земли. Спектрофотометр будет использован для создания карты всего небесного свода в 102 инфракрасных диапазонах и сбора данных о миллиарде небесных объектов.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, в ходе этого времени аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Стоимость спутника массой около 0,5 тонны оценивается в $488 млн. Для запуска SPHEREx будет использована ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Пуск состоится с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии.

Ракета Falcon 9 также выведет на орбиту четыре американских спутника, созданных в рамках проекта PUNCH для исследования солнечной короны и солнечного ветра.

США НАСА Вселенная SPHEREx
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