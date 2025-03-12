В Вашингтоне не ждут простых переговоров по украинскому урегулированию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В руководстве США не рассчитывают на легкие переговоры об урегулировании на Украине, но надеются на согласие Москвы на 30-дневное прекращение огня, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию вел Fox News.

"У нас есть Украина, которая готова сесть за стол переговоров, теперь нужно, чтобы так сделала Россия. (...) Никто здесь не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми или элементарными. Но хотя бы мы добрались до этой точки", - сказал он.

Рубио повторил, что надеется на согласие России на 30-дневное перемирие на Украине. На вопрос журналиста, что предпримут США при отказе России от перемирия, глава Госдепартамента ответил, что Вашингтон первым делом должен будет оценить сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что США не принимали мер для смягчения и отмены каких-либо санкций против России. По его словам, сейчас контрпродуктивно говорить о действиях Вашингтона в случае отказа Москвы от перемирия, пока она не дала ответ.

Госсекретарь заверил, что благодаря современным техническим средствам, включая спутники, следить за соблюдением перемирия будет несложно.

Также Рубио вновь заявил о положительном влиянии на будущее Украины соглашения по ресурсам, если Вашингтон и Киев смогут его заключить.

Делегации США и Украины 11 марта провели многочасовые переговоры в Джидде. По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие.

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших американо-украинских переговоров.

"Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера общаясь с прессой, и Рубио и Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде", - сказал Песков журналистам.