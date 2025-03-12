Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде

Песков не исключил возможность телефонного разговора президентов России и США

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Джидде американо-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера общаясь с прессой, и [госсекретарь США Марко ] Рубио и [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде", - сказал Песков.

"Сначала мы должны эту информацию получить", - добавил он.

"Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем на полноту информации", - сказал Песков.

"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - добавил Песков.

Он уточнил, что договоренностей о таком телефонном разговоре пока нет, как и запроса со стороны Вашингтона. "Вы правильно понимаете", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос, появилась ли определенность по дате и месту возможных переговоров Путина и Трампа, он ответил отрицательно.