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В США сообщили о прогрессе на переговорах с ХАМАС по заложникам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - США на переговорах с палестинским движением ХАМАС в Катаре добились некоторого продвижения в вопросах восстановления сектора Газа и обмена заложниками, сообщил телеканалу "Аль-Арабийя" спецпосланник президента США по вопросам заложников Адам Бёлер.

"Встречи с представителями ХАМАС дали мне надежду на то, что восстановление Газы возможно и что ХАМАС в некоторой степени гибок в этом вопросе", - сказал он.

"Мы также обсудили, как это поспособствует освобождению всех заложников", - добавил Бёлер.

Он подчеркнул, что долгосрочное решение конфликта на Ближнем Востоке требует разоружения ХАМАС и ухода движения с политической арены.

"Когда соглашение о прекращении огня перейдет в продолжительное перемирие, ХАМАС должен будет разоружиться и не участвовать более в политическом процессе", - считает Бёлер.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар США ХАМАС Газа Адам Белер Израиль
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