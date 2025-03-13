В США сообщили о прогрессе на переговорах с ХАМАС по заложникам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - США на переговорах с палестинским движением ХАМАС в Катаре добились некоторого продвижения в вопросах восстановления сектора Газа и обмена заложниками, сообщил телеканалу "Аль-Арабийя" спецпосланник президента США по вопросам заложников Адам Бёлер.

"Встречи с представителями ХАМАС дали мне надежду на то, что восстановление Газы возможно и что ХАМАС в некоторой степени гибок в этом вопросе", - сказал он.

"Мы также обсудили, как это поспособствует освобождению всех заложников", - добавил Бёлер.

Он подчеркнул, что долгосрочное решение конфликта на Ближнем Востоке требует разоружения ХАМАС и ухода движения с политической арены.

"Когда соглашение о прекращении огня перейдет в продолжительное перемирие, ХАМАС должен будет разоружиться и не участвовать более в политическом процессе", - считает Бёлер.