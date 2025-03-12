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Спецпосланник Трампа прибыл в Катар в надежде на продление перемирия в Газе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Катар для участия в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по продлению перемирия в секторе Газа, сообщила The Times of Israel со ссылкой на источники.

Собеседник издания сказал, что "Израиль надеется, на то, что США смогут выдвинуть предложение о продлении режима прекращения огня примерно на два месяца, в течение которых ХАМАС освободит около половины живых заложников".

Израильские СМИ сообщают, что посредники - Катар, США и Египет - подталкивают ХАМАС к тому, чтобы движение продемонстрировало серьезность своих намерений и приняло предложение, что даст время для достижения более широких договоренностей о продолжающемся прекращении огня. В частности, ХАМАС мог бы освободить 10 заложников, в том числе американо-израильского гражданина Эдана Александера, в обмен на еще 60 дней перемирия.

По сообщениям израильских СМИ, посредники предупредили ХАМАС: "Это ваш последний шанс предотвратить возобновление войны со стороны Израиля. Всем нужно время, даже вам".

Израильский источник, знакомый с деталями, сообщил The Times of Israel, что со стороны ХАМАС наблюдается "определенная степень готовности" согласиться на длительное продление режима прекращения огня в обмен на освобождения высокопоставленных заключенных, удерживаемых Израилем, не переходя ко второму этапу сделки.

Официальный представитель ХАМАС Абдул Рахман Шадид заявил: "Мы надеемся, что начавшийся нынешний раунд переговоров приведет к ощутимому прогрессу на пути к началу второго этапа", отметив, что движение рассчитывает на помощь Уиткоффа.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что израильтяне по-прежнему открыты для достижения своих целей в Газе путем переговоров, но не могут исключить возобновления боевых действий.

"Если мы сможем достичь наших целей политическими средствами, что ж, очень хорошо, - сказал он в интервью ABC News. - Но, если не сможем, придется возобновить нашу военную деятельность".

США Дональд Трамп Стив Уиткофф Израиль ХАМАС переговоры
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