Госсекретарь США заявил о планах аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил о планах Вашингтона по аннулированию виз и вида на жительство сторонников палестинского движения ХАМАС.

"Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать", - написал Рубио в социальных сетях.

К публикации он прикрепил ссылку на новость об аресте палестинского студента-активиста, участвовавшего в протестах против Израиля в Колумбийском университете.