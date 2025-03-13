Пашинян назвал компромиссным документом соглашение о мире с Азербайджаном

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает завершение переговоров между Ереваном и Баку по согласованию проекта соглашения о мире важным событием. Согласованный документ он назвал компромиссным.

"Переговоры между Арменией и Азербайджаном по согласованию текста завершены, что является важным событием. Мы готовы начать обсуждения по срокам и месте подписания. Не могу сказать о сроках, но мы готовы начать консультации и обсуждения по срокам и месту подписания", - сказал он журналистам.

Текст он назвал компромиссным.

"Достигнуто согласие по двум последним несогласованным пунктам, которые касались воздержания от взаимных исков в международных судебных инстанциях и неразмещении третьих сил на границе. Они должны быть выполнены после вступления в силу соглашения о мире", - заявил премьер Армении. Он отметил, что "когда стало очевидным, что нам не удастся иметь идеальные формулировки по этим положениям, то мы провели обсуждения в формате Совбеза, и пришли к выводу, что существующее содержание документа может считаться компромиссным вариантом, который может быть приемлемым". "И в этих условиях текст соглашения приемлем для Армении. Мы приняли решение, потому что считаем, что это компромиссный текст, каким и должен быть документ о мире", - сказал Пашинян.

Он отметил, что в тексте соглашения о мире нет формулировок о присутствующих в Армении наблюдателях Евросоюза.

"Есть положение о неразмещении сил третьих стран. Это означает, что после вступления в силу документа и Армения, и Азербайджан не должны размещать силы третьих стран вдоль всей протяженности границы. В соглашении есть положение также о том, что не должны происходить действия, противоречащие логике мира. Хочу отметить, что в проекте соглашения нет положения, которое касалось бы только Армении или Азербайджана. Все положения в равной степени касаются и Армении, и Азербайджана", - заявил он.